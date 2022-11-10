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لبنان

عند حاجز ضهر البيدر... إليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
10-11-2022 | 08:36
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

حوالى الساعة 21،30 من تاريخ 06-11-2022، حاولت سيّارة نوع "هوندا سيفيك" تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى:
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ح. س. (مواليد عام 1994، لبناني)
 من خلال المتابعة، تبيّن أنّها قد سُرِقَت حديثًا من محلة حي السّلّم.

أعيدت السيارة إلى مالكها، وسلم الموقوف الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
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