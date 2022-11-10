وفد من نقابة المعلمين ناقش مع الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اوضاع المعلمين

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استقبلت الهيئة التنفيذيّة للأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة برئاسة النقيب نعمة محفوض ، وناقش المجتمعون أوضاع المعلّمين بعامّة وفي المدارس الكاثوليكيّة بخاصّة.وعرض النقيب محفوض المشاكل التي يعاني منها المعلّمون من صعوبة في سحب الرواتب وتعويض نهاية الخدمة والتقاعد من المصارف، الى تدني قيمة رواتب المعلمين المتقاعدين وصولاً الى مشاكل بعض المعلّمين الذين لم يحصلوا على أيّة زيادة على رواتبهم القانونيّةومن جهتها، عبّرت الأمانة العامّة عمّا قامت وتقوم به لتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم لمعلّميها.وفي الختام اتّفق الحاضرون على النقاط التالية: الحرص المشترك وبذل الجهود المطلوبة لتأمين استمراريّة العام الدراسيّ حفاظًا على نوعيّة التربية ومستقبل الأجيال، إنشاء مجلس تربويّ مشترك لمتابعة شؤون المؤسّسات التربويّة والمعلّمين، تكثيف اللقاءات والتنسيق الدائم بين الطرفين خصوصًا في هذه الفترة العصيبة سعيًا لإيجاد الحلول الممكنة".