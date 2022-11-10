إطلاق نار يستهدف محلات في طرابلس... ماذا جرى هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار باتجاه محلات حسون مقابل صيدلية علم الدين في طرابلس، وعُلم عن سقوط جريح، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

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