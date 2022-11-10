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لبنان

إطلاق نار يستهدف محلات في طرابلس... ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار باتجاه محلات حسون مقابل صيدلية علم الدين في طرابلس، وعُلم عن سقوط جريح، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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طرابلس

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