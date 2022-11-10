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لبنان

"التقدمي": حبذا لو نتعظ من كل تلك التجارب وننصرف لمعالجة أزماتنا الداخلية

Lebanon 24
10-11-2022 | 09:37
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

إنّ ما في لبنان من أزمات راهنة تضاف إلى ما مرّ به اللبنانيون تاريخياً وفاق قدرتهم على التحمّل، يدفعنا إلى حثّ القوى السياسية كافة، بضرورة عدم إدخال البلاد في صراعات خارجية لا شأن لبنانياً فيها، وآخر هذه الظواهر ما جرى في بلدة الكواشرة في عكار من إقامة نصب تذكاري يثير حفيظة شريحة أساسية من اللبنانيين تتمثل بالأرمن الذين وقعوا ضحايا مجازر وارتكابات وتهجير.
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ولعلّه من المفيد تذكير الجميع بأن الصراع على إقليم ناغورنو كاراباخ لعقود طويلة لم يجرّ سوى المزيد من المآسي، والحل الأمثل لهذه الأزمة يبقى بالحوار والتفاوض والدبلوماسية. فحبذا لو نتعظ من كل تلك التجارب، وننصرف لمعالجة أزماتنا الداخلية في لبنان وما أكثرها.
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