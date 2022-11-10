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لبنان

آخر كلام لهوكشتاين عن ترسيم الحدود البحريّة... هل تُواصل إسرائيل الإمتثال للإتّفاق؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 09:56
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رأى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أنّ إتّفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تاريخي، ويوافق رغبتهما"، وقال إنّ "الاتّفاق يُعزّز الأمن في المنطقة، نظرا لوجود حدود بحرية نهائية بين لبنان وإسرائيل".
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وأوضح هوكشتاين لـ"الجزيرة" أنّ "الاتّفاق لا يحلّ النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي".
 
 
وأشار إلى أنّ "لبنان وإسرائيل أكدا نيتهما تنفيذ الاتفاق مع مشاركة المعلومات عبر الولايات المتحدة".
 
 
وقال هوكشتاين إنّ "شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتّفاق، وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز إزدهاره".
 
 
وأضاف: "واثق من أنّ إسرائيل ستواصل الامتثال لاتّفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
 
 
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