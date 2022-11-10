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لبنان

المرتضى استقبل اللواء خير وبحثا في الموروث التراثي في طرابلس

Lebanon 24
10-11-2022 | 10:12
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير حيث جرى البحث في شؤون عامة تتعلق بالموروث التراثي في مدينة طرابلس ووضع الأبنية التراثية الموجودة في المدينة .
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وتم التطرق الى دور وزارة الثقافة المحدد والمقتصر على مراقبة الاعمال التي تتناول الشكل الخارجي للأبنية لضمان المحافظة على طابعها التراثي من دون التدخل في مجال التدعيم او الترميم لاي بناء قد يحتاج الى ذلك لأن هذا الامر يقع على عاتق الجهة المالكة او السلطات المحلية البلدية ولا يقع ابدا على عاتق وزارة الثقافة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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