بالفيديو.. تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات دهم أماكن يتمركز فيها إرهابيون

في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب #SOFEX2022، تُواصل وحدات عسكرية تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات دهم أماكن يتمركز فيها إرهابيون ثم القبض عليهم. يهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/W6uxF8h65l
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 10, 2022
في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب #SOFEX2022، تُواصل وحدات عسكرية تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات دهم أماكن يتمركز فيها إرهابيون ثم القبض عليهم. يهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/W6uxF8h65l