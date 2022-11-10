بالفيديو.. تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات دهم أماكن يتمركز فيها إرهابيون

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نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": "في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب #SOFEX2022، تواصل وحدات عسكرية تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات دهم أماكن يتمركز فيها إرهابيون ثم القبض عليهم.يهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية".