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لبنان
دوريّات من أمن الدولة جالت على معامل ومحطات تعبئة المياه في الشمال
Lebanon 24
10-11-2022
|
10:35
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جالت دوريّات من أمن الدولة على معامل ومحطات تعبئة المياه في الشمال، وأجرت إحصاءً لها، وأخذت عينات للفحص، ليُصار إلى متابعة الموضوع على الأرض مع وزارة الصحة، من خلال جولات وإجراء تحاليل مخبرية، خلال الأيام المقبلة.
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