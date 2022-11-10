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لبنان

شيخ العقل استقبل المدير العام لتعاونية الموظفين ووفدا من "حركة الامة"

Lebanon 24
10-11-2022 | 10:45
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، في دار الطائفة - فردان اليوم، وفدا من "حركة الامة" برئاسة الامين العام الشيخ عبد الله جبري ضم عضوي الهيئة القيادية الشيخين الدكتور عبد الله غزّاوي ومحمود القادر.
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واكد جبري ان "البحث مع سماحته تناول قضايا اسلامية ووطنية عامة والدعوة الى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية، كمدخل لمعالجة المسائل المعيشية والاجتماعية المتفاقمة". 

واستقبل الشيخ ابي المنى الشيخ شادي عبده مرعي الذي قدّم اليه  كتابين بعنوان "علويّو جبل محسن"، و"التأريخ الشعري عند العلويين"، ودعاه الى احتفال التوقيع لكتابه الاخير في 19 الحالي في جامعة الجنان في طرابلس.

كذلك استقبل المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس الذي اطلعه على "الواقع العام للتعاونية".

ومن زوّار شيخ العقل وسام طي ابو ضرغم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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