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لبنان

توقيف مروجي مخدّرات في القبة وأبي سمراء

Lebanon 24
10-11-2022 | 10:43
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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 7-11-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة - طرابلس، ثلاثة مشتبه فيهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:
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ع. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني)
ح. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)
س. س. (من مواليد عام 1995، لبناني)
 

وضَبَطَت بحوزتهم /109/ غ. من حشيشة الكيف و /21/ غ. من مادّة الهيرويين وغراماً من مادّة باز الكوكايين وكميّة من الحبوب المخدّرة و"دفاتر ورق لف سجائر".

 
وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور أحد الأشخاص في محلّة أبي سمراء – طرابلس، للاشتباه فيه بترويج المخدّرات، ويُدعى:

ب. خ. (من مواليد عام 1992، لبناني)
وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و"دفاتر ورق لف سجائر".

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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