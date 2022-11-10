توقيف مروجي مخدّرات في القبة وأبي سمراء

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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:بتاريخ 7-11-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة - طرابلس، ثلاثة مشتبه فيهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:ع. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني)ح. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)س. س. (من مواليد عام 1995، لبناني)وضَبَطَت بحوزتهم /109/ غ. من حشيشة الكيف و /21/ غ. من مادّة الهيرويين وغراماً من مادّة باز الكوكايين وكميّة من الحبوب المخدّرة و"دفاتر ورق لف سجائر".وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور أحد الأشخاص في محلّة أبي سمراء – طرابلس، للاشتباه فيه بترويج المخدّرات، ويُدعى:ب. خ. (من مواليد عام 1992، لبناني)وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و"دفاتر ورق لف سجائر".التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.