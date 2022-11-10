تأسيس منتدى الأعمال اللبناني- الأردني... بوشيكيان: لتوسيع آفاق التعاون المشترك

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التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أعضاء "منتدى الاعمال اللبناني الاردني" أثناء زيارته الاخيرة إلى الأردن.وتم الإعلان عن تأسيس المنتدى في عمان وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، كما تم انتخاب هيئة إدارية مكونة من تسعة أعضاء هم: نسيم الدادا رئيساً، رمزي قندلفت نائبا للرئيس، شربل قبلان أمينا للصندوق، وإياد الحلبي أميناً للسر، بالإضافة الى عضوية كل من السيدات والسادة: رولا متى، خالد الخطيب، وسيم جمعة، سيمون رعد، وميشال البيطار. وباشرت الهيئة الادارية عقد اجتماعاتها ووضع الخطط الملائمة لتحقيق أهدافها العامة.وهنأ بوشكيان الدادا على انتخابه رئيساً للمنتدى، ودعاه والأعضاء الى "العمل المشترك البنّاء لترسيخ الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في كلّ من لبنان والأردن، وفتح الآفاق في ما بينهما لتتعدّى بيروت وعمان الى معظم العواصم العربية ومنطقة الشرق الاوسط".كما ونصح أعضاء المنتدى "المعروفين بالنجاح كلّ في ميدانه، إلى التنافس والتبادل بين بعضهم في إطار التكامل لتكبير حجم الأعمال".ويهدف المنتدى الى "توفير بيئة مناسبة لترسيخ العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والاردنيين،وتفعيل آفاق التجارة في كلا البلدين، والتي تتضمّن ترويج المنتجات والخدمات والاستشارات التي تشمل عدة قطاعات وتخصّصات".ومن غايات المنتدى أيضاً "تقديم الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين اللبنانيين المقيمين في الاردن في ما يخص أعمالهم وتشبيكهم مع نظرائهم الأردنيين للبحث في سبل التعاون".