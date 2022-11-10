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لبنان

مذكرة تفاهم بين الأمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

Lebanon 24
10-11-2022 | 11:29
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في إطار التعاون القائم بين الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة  (ICMPD)، أقيم ظهر اليوم في مقر المديرية العامة للأمن العام حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حول توطيد العلاقات وتطوير أطر التعاون بينهما بالإضافة الى دعم لبنان في مساعيه إلى تحقيق أهدافه في مجال إدارة سياسات الهجرة، وذلك بحضور وفد من المركز الدولي إضافة إلى عدد من ضباط المديرية العامة للأمن العام.
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وقد وقع مذكرة التفاهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الجمهورية اللبنانية والسيد مارتن بلوم مدير حوارات الهجرة والتعاون عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
 
وبالمناسبة ألقى المدير العام للأمن العام كلمة ترحيبية أكّد فيها على التعاون الدائم و المثمر و البنّاء بين الأمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة.
 
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