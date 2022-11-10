تقديراً لدوره وجهوده.. شهادة تقدير وشرف لجنبلاط من المحفل الأكبر للبّنائين

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس "المحفل الأكبر للبنائين الأحرار والمقبولين في لبنان" السيد رافي تيمونيان، الذي سلّمه شهادة تقدير وشرف من المحفل الأكبر للبّنائين في نيويورك تقديراً لدور جنبلاط وجهوده كرجل دولة حقيقي في أصعب الظروف التي مرّ ويمرّ بها لبنان.

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