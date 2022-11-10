بعد إقفال مكاتبها في صيدا.. الأونروا: نستنكر بشدة ما حصل

صدر عن الاونروا البيان التالي:

Advertisement

قام عدد من المحتجين من لاجئي فلسطين اليوم بإغلاق مكتب الأونروا في منطقة صيدا واحتجزوا عددا من موظفي الوكالة في الداخل كما رموا النفايات داخل المكتب. وتعرضوا أيضا الى الموظفين بتهجمات لفظية قبل أن يطفئوا مولّد الكهرباء ويعتصموا داخل حرم المكتب.إن الأونروا تستنكر بشدة ما حصل اليوم لا سيما الاعتداء على الموظفين وتعتبره عرقلة خطيرة لعملياتها. الوكالة لن تتسامح مع أي اعتداءات على موظفيها كما تطلب من المحتجين عدم تسكير أي مكتب أو مركز أو أي منشأة أخرى تابعة لها أو تعطيل أي من خدماتها التي يستفيد منها كل لاجئي فلسطين لأن المتضرر الأكبر من هذا التعطيل هم اللاجئون أنفسهم.إن الوكالة تدرك تماماً الاحتياجات المتزايدة للاجئين وهي ترفع الصوت وتطالب بحشد تمويل إضافي من الدول المانحة لكي تتمكن من تحسين استجابتها للأوضاع المتدهورة في لبنان.