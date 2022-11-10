"من أجل المرأة في العلم"... تكريم خمس باحثات عربيات

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كُرّمت خمس باحثات شابات من لبنان، والأردنّ، وسوريا خلال النسخة التّاسعة لبرنامج لوريال- اليونسكو "من أجل المرأة في العلم" المواهب الشابّة للمشرق العربيّ، في المعهد العالي للأعمال (ESA) في بيروت.وألقى وزير الإعلام زياد المكاري الذي رعى الحفل بحضور أكثر من 200 ضيف، كلمةً قال فيها: "أنّ هذه الجائزة السنويّة تتوّجُ المرأة ملكةً على عرشِ العلمِ والمعرفة، وتحثُّها على تقديمِ إنجازاتٍ علمية، تُشكّلُ حلولاً لمعضلاتٍ صحيّة وبيئيّة واقتصادية، وتمكُّنها من الإنجاز".وأثنى المكاري على "النكهة اللبنانية الطاغية بحيث أنّ ثلاث باحثات لبنانيات مميزات فزنَ رغم الظروف الصعبة، مما يدلّ على أنّ لبنان الصغير بمساحتِه، يزخرُ بطاقاتٍ كبيرة، لديها القدرة على النهوضِ به"، مشيراً إلى أنّ "جائزة لوريال ـ اليونسكو تشكّل فسحة أمل، وإبداع، وإثبات للذات".وفيما يلي نبذة عن المكرّمات الخمس:- د. نانسي فياض، من لبنان، علم الأحياء الدقيقة، والمعلوماتية الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية: يتمّ تكريمها لبحثها الذي يرتكز على تكوين الكائنات الحية الدقيقة المختلفة، ونشرها عن الجوانب الجينومية التفصيلية لسلالات SARS-CoV-2 وتطوّرها في لبنان.- الآنسة رانية قصير، من لبنان، علم الأعصاب، الوظائف التنفيذية والتفاعل اللغوي عند ثنائيي اللغة: تُكرّم لبحثها في تأثير استعمال لغتين على أداء العقل والإدراك لدى ثنائي اللغة، وزيادة المعرفة حول حالات الخرف لدى ثنائي اللغة، وأداء المرضى في الاختبارات التّنفيذية، واللغوية، والمختلطة (التنفيذية واللغوية).- الآنسة زينة حبلي، من لبنان، الهندسة الطبية الحيوية، الكشف المبكر والخصائص الميكانيكية للخلايا السرطانية: تُكافأ على عملها على التّحقق من الخصائص الميكانيكية والكهربائية لهذا النّوع من الخلايا وتطوير أجهزة استشعار حيوية ذات نتيجة سريعة، حيث تستخدم أحدث التّقنيات ذات الحساسية العالية.- د. فاديا الحاج حسين، من سوريا، الكيمياء العضوية والاصطناع الدوائي العضوي: تُكرّم لبحثها الذي يرتكز على تطوير واعتماد منهجية صديقة للبيئة تندرج ضمن مبادئ الكيمياء الخضراء لتصنيع أصباغ الآزو العضوية.- د. دعاء أبوعرقوب، من الأردن، تكنولوجيا الخلايا الجذعية - الطب التجديدي: تُكافأ لأبحاثها عن التكنولوجيا للخلايا الجذعية للأسنان، وتطبيقاتها السريرية، حيث تعتبر هذه الخلايا نهج علاجي جديد واعد، يمكن استخدامه في العلاجات القائمة على الخلايا في مجال الطّبيّ التّجديدي.