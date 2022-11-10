دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39700 و39800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.