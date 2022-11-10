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لبنان

محتجون حاولوا قطع الطريق أمام مركز الشرطة العسكرية في القبة... ما السبب؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 13:58
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حاول عدد من المحتجين قطع الطريق أمام مركز الشرطة العسكرية في منطقة القبة – طرابلس، إحتجاجاً على توقيف فتى قاصر منذ 3 ايام، غير أنّ الجيش منعهم من قطعها.

وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ القاصر غير موجود لدى الشرطة العسكرية، ولا يزال الاهالي يتجمعون أمام مركز الشرطة العسكريّة لمعرفة مصير إبنهم الموقوف.
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