محتجون حاولوا قطع الطريق أمام مركز الشرطة العسكرية في القبة... ما السبب؟

حاول عدد من المحتجين قطع الطريق أمام مركز الشرطة العسكرية في منطقة القبة – طرابلس، إحتجاجاً على توقيف فتى قاصر منذ 3 ايام، غير أنّ الجيش منعهم من قطعها.



وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ القاصر غير موجود لدى الشرطة العسكرية، ولا يزال الاهالي يتجمعون أمام مركز الشرطة العسكريّة لمعرفة مصير إبنهم الموقوف.

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