"ملكة على عرش العلم"... إليكم هذه التغريدة للمكاري

غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر "تويتر": "كل الشكر لبرنامج "لوريال - اليونسكو - من أجل المرأة في العلم"، الذي اتاح لي رعاية حفل تكريم شابات باحثات من لبنان وسوريا والاردن. فهذه الجائزة السنوية تتوج المرأة ملكة على عرش العلم والمعرفة".

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