"ملكة على عرش العلم"... إليكم هذه التغريدة للمكاري

كل الشكر لبرنامج لوريال - اليونيسكو "من أجل المرأة في العلم" الذي اتاح لي رعاية حفل تكريم شابات باحثات من لبنان وسوريا والاردن. فهذه الجائزة السنويّة تتوّج المرأة ملكة على عرش العلم والمعرفة.#FWIS #WomenInScience@FondationLOreal @UNESCO @4womeninscience pic.twitter.com/pw5MRf07hs
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) November 10, 2022
كل الشكر لبرنامج لوريال - اليونيسكو "من أجل المرأة في العلم" الذي اتاح لي رعاية حفل تكريم شابات باحثات من لبنان وسوريا والاردن. فهذه الجائزة السنويّة تتوّج المرأة ملكة على عرش العلم والمعرفة.#FWIS #WomenInScience@FondationLOreal @UNESCO @4womeninscience pic.twitter.com/pw5MRf07hs