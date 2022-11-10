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لبنان

العناية الإلهيّة أنقذت عائلة في صور... ماذا حصل؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:05
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سقط جزء من سقف منزل في شارع دوار العلم، في صور، ونجت العائلة التي تسكنه بأعجوبة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
وعُلم أنّ أجزاء السقف المتبقيّة تُشكّل خطراً على الساكنين ومتوقّع سقوطها.
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دوار العلم

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