من أيّ منطقة أُطلقت الرصاصة التي أصابت طائرة "الميدل إيست"؟

كشف وزير الداخليّة بسام مولوي أنّ التحقيقات تُشير إلى أنّ الرصاصة التي أصابت اليوم طائرة "الميدل ايست" مصدرها منطقة صبرا"، وقال: "سنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار".



وأشار مولوي للـ"أم تي في" إلى أنّ "هناك طريقة لمعالجة موضوع الطيور في المطار من قبل مديرية الطيران المدني، وسنُعالج هذا الأمر مع وزيرَي الأشغال والبيئة". وأضاف: "ممنوع أنّ يتعرّض المطار للخطر، ونُنوّه بالجهد الإستثنائيّ للقوى الأمنيّة، والأمن لا يزال مقبولاً".

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