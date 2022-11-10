مولوي: رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيساً للجميع لا لفئة أو حزب أو تيّار

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه قدم للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الراعي "تطمينات بأنّنا لا نزال نقوم بواجباتنا في حفظ الأمن المتبقي للمواطنين في هذا البلد".

وفي حديث لقناة الـ"أم تي في"، قال مولوي: "كنت مؤمناً ومقتنعاً بأن على لبنان منع أي شكل من أشكال الأذى بحق الدول العربية"، مضيفاً أن "المبادرة الكويتية كان يجب تطبيقها من دون مفاوضات أو تسويف وأنا قمت بدوري على مستوى ضبط الكبتاغون".

Advertisement

وأشار إلى أن رئيس الجمهوريّة "يجب أن يستمع للناس لا أن يسكتهم ليسمعوه وأن يكون رئيساً للجميع لا لفئة أو حزب أو تيّار ويجب أن يتحدّث الناس عن إنجازاته لا أن يتحدّث هو عن إنجازات لم يحقّقها".