وفاة واحدة بكورونا... ماذا عن عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء عن حالات كورونا تسجيل "68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219465، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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