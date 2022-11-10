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لبنان

بهية الحريري: للتواصل أكثر مع الناس والبقاء إلى جانبهم

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:04
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استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة"، بهية الحريري، قائد منطقة الجنوب الإقليمية  العميد بلال حجار، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وبخاصة الوضع الأمني.، كما تابعت الحريري شؤونا بلدية وحياتية وبيئية مع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي.
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والتقت الحريري رئيس بلدية درب السيم مارون جحا، والشيخ حسين قاسم مع وفد من أهالي سيروب، عرضوا معها لأوضاع المنطقة، وللمشكلات التي تعانيها وبخاصة ما يتعلق بأزمتي الكهرباء والمياه.  

واستقبلت الحريري عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل ورئيس جمعية تمدن زياد ضاهر، الذي عرض معها للأوضاع العامة ولأوضاع منطقة العرقوب واحتياجاتها على الصعد الحياتية والتنموية. 

وقال ضاهر اثر اللقاء: "صيدا بوابة الجنوب وهذا ما عملنا به في كل الظروف والآن في ظل واقعنا الصعب نتمسك اكثر بثوابتنا لنعبر هذه العاصفة بأقل الأضرار. وكان اللقاء فرصة لعرض واقعنا الوطني العام وواقع منطقة العرقوب وحاصبيا لجهة متابعة بعض القضايا التنموية وبخاصة الزراعية، وأكدت الحريري لنا أهمية متابعة التواصل مع الناس وبخاصة في هذه الظروف وان نبذل كل الجهد لنكون الى جانب الناس".
المصدر: الوكالة الوطنية
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