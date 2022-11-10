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لبنان

المنتخب اللبناني لكرة السلة يفوز على نيوزيلاندا

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:26
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حقّق المنتخب اللبناني لكرة السلة فوزاً على نظيره النيوزيلاندي في المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيحة 77-65.

فقد نجح منتخب لبنان في تحقيق فوز ثان على نطيره النيوزيلندي، في المواجهات التي بدأت بينهما منذ بطولة العالم لكرة السلة في تركيا عام 2010، اذ فاز عليه بفارق 12 نقطة 77 - 65 في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة بيار الجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية السنة المقبلة.

وشهد الشوط الثالث عودة لبنانية اثمرت تقدما 39 - 37، بعد ثلاثية من هايك قيومجيان وثنائية من كريم زينون. ورسم الجمهور اللبناني لوحة في الدقائق الاخيرة محتفلا بالفوز في القاعة المعاد تأهيلها، واضاء المدرجات بأنوار الهواتف الخليوية.

وكان لبنان حقق فوزا اول على نيوزيلندا في بطولة آسيا الاخيرة، علما ان المنتخبين ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة العالم في وقت سابق من التصفيات.

 

 

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