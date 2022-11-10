وزير يغرّد عن فلسطين... ما قال؟

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المفاتيح التي تزّين أيدي آباء الفلسطينيين وجدودهم، هذه التي نراها في الشاشات تلمع في التاريخ وتطل على الحاضر، على ابنائهم والاحفاد ان يطوفوا بها العالم وأن يظهروها حيثما كانوا وأن يقولوا لكل أمم الأرض: سنرجع قريبا محررين لنزرع قبلة الأحرار على خد أُمنا فلسطين. اللهم آمين!".

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