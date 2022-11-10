Advertisement

لبنان

وزير يغرّد عن فلسطين... ما قال؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1009517-638037214131634591.JPG
Doc-P-1009517-638037214131634591.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المفاتيح التي تزّين أيدي آباء الفلسطينيين وجدودهم، هذه التي نراها في الشاشات تلمع في التاريخ وتطل على الحاضر، على ابنائهم والاحفاد ان يطوفوا بها العالم وأن يظهروها حيثما كانوا وأن يقولوا لكل أمم الأرض: سنرجع قريبا محررين لنزرع قبلة الأحرار على خد أُمنا فلسطين. اللهم آمين!".
Advertisement
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:26 | 2022-11-10
18:00 | 2022-11-10
16:04 | 2022-11-10
15:40 | 2022-11-10
15:37 | 2022-11-10
15:07 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website