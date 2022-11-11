عمليات دهم للجيش بقاعاً... ماذا يحصل في الطيبة؟

تقوم وحدات من الجيش بتنفيذ عمليات دهم في منطقة الطيبة- البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار على عسكريين، وتجار مخدرات وسارقي سيارات، وقد أوقفت حتى الآن عددًا منهم وضبطت أسلحة وذخائر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/EeaDnjCxh3