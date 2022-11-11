حملة كتائبية على بري بعد "خبرية الشبّاك"

بعد المشادة الكلامية التي حصلت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مجلس النواب امس، رُصدت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كتائبية عنيفة ضد بري .

وبحسب مصادر مطلعة "فإن الكتائب رأت ضرورة توضيح ما حصل خصوصا ان الجميل طلب من بري نص المادة التي بنى عليها قراره بشأن نصاب الجلسات"، علما ان علاقة الكتائب ببري لم تصل يوما الى حد الاشتباك الاعلامي والسياسي الحاد الذي وصلت اليه أمس.

وخاض ناشطون كتائبيون، على موقع "تويتر" بشكل اساسي، حملة ضد بري، رافضين ما اسموها "هيمنة حركة أمل على المجلس النيابي".

وفي رأي مصدر مراقب "ان ما حصل مؤشر على مسار العلاقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة في ظل سعي الكتائب لزيادة الضغط على بري بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وكان النائب سامي الجميّل، سأل الرئيس بري "على أيّ مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟"، فرد عليه بري "مادّي إجريها من الشباك".

كما رد بري على إصرار النائب نديم الجميّل على الكلام، بالقول: "ما تقلل احترام".