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لبنان

الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
11-11-2022 | 02:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان حركة الضغوط الجوية تظهر ان المنخفضات الأطلسية التي تتجه نحو أوروبا والبحر المتوسط سوف تغذي لبنان والجوار وتركيا بسلسلة من المنخفضات الباردة في القسم الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي

 

إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال ودون تعديل في الداخل، كما يستمر تكوّن الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.

 

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، و دون تعديل في الداخل. اما في مناطق البقاع الشرقي يكون الطقس غائما مع احتمال امطار خفيفة في الفترة الصباحية.

 

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة.

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