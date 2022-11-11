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لبنان

حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2022 | 02:30
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انطلقت المبارة التي جمعت المنتخبين اللبناني والنيوزيلاندي لكرة السلة بتقدّم الأخير في الشوط الاول، حيث انتهى الربع الاول بنتيجة 22-18 والربع الثاني بنتيجة 37-31 لصالح المنتخب النيوزيلاندي . الا ان ابطال الارز أبوا ان يسلّموا بالهزيمة وضغطوا في الربع الثالث لتكون نتيجته لصالحهم 48-53، وحافظوا على تقدّمهم وانهوا المباراة بفوز مستحّق وكبير بنتيجة 65-77 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
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قد يكونُ مُنتخب لبنان لكرة السلّة الجهة الأكثرَ إسعاداً للبنانيين وسط الأوضاع الرّاهنة نظراً للإنجازات التي يُحققها تباعاً.

فبعد البطولات التي خاضها مؤخراً، ها هو "مُنتخب الأرز" يشقّ طريقه ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة، وقد تمكّن أمس الخميس من الفوز على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 65-77 في مباراة ألهبت مشاعر الجماهير وشوّقتهم لانتزاع فوزٍ أكبر وأكبر.

على أرض صالة الشيخ بيار الجميّل في المدينة الرياضية - بيروت، كان وقعُ الانتصارِ كبيراً، ومن هُناك بات يسيرُ منتخب لبنان على خُطى ثابتة أكثر وأشدّ قوة وعزماً. حقاً، باتت تستعيدُ كرة السلة في لبنان مجدها رغم كل الأزمات، في وقتٍ اجتمعت فيه الجهودُ لتمكين منتخب الأرز من تطويرِ قدراته على ملاعب لبنانيّة تحتضنُ الرياضة ضمن مستوى متقدّم يساهم بزيادة التألق في المحافل الدولية.

المُفارقة الأكبر هو أنّ مباراة لبنان - نيوزليندا، أمس الخميس، كانت بمثابة إعلان عهدٍ جديد وانطلاقةٍ قويّة لصالة الشيخ بيار الجميل وذلك عقب ترميمها وتحسينها وتطويرها وصقلها بأفضل التقنيات واللوجستيات من خلال مساعٍ حثيثة قامت محطة الـ"LBCI" خلال الفترة القليلة الماضية بتوجيهات من رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر.

حقاً، أضحى الأملُ كبيراً بالنسبة للبنانيين وسطَ التطوّر الملحوظ على صعيد الرياضة، والأهم هو أنّ المبادرات الفردية تؤكّد إصرار الجميع على النهوض من تأثير الأزمات. هنا، يكمن الأمل المقترنُ بالعمل، في حين أنّ الاصرار على إعادة طبع اسم لبنان على الخارطة الرياضية يعتبرُ من أسمى الخطوات المُنتظرة.

ورغم أن اللقاء النيوزيلندي - اللبناني انتهى أمس، إلى أنّ المباريات الآتية ستكونُ حاضرة أيضاً في لبنان، ومن خلال قاعة الشيخ بيار الجميل في المدينة الرياضية، سيكونُ التألق راسخاً أكثر وبشكلٍ أكبر.. وإلى العالمية، نسيرُ نسيرُ نسير.. ومن أجل تألق لبنان رياضياً.. نُعلن النفير النفير النفير.. وبالقوة والعزم.. كل شي بصير بصير بصير!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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