Advertisement

لبنان

تشدد للجيش ومداهمات نوعية في البقاع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1009601-638037581599442895.jpg
Doc-P-1009601-638037581599442895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدو ان قرارا واضحا وحازما من قيادة الجيش قد اتخذ لتكثيف الجهد الامني والعسكري، وقد برز ذلك بشكل جلي من خلال المداهمات التي تنفذ شكل واسع وشبه يومي على كل الاراضي اللبنانية، وتحديدا في قرى وبلدات في البقاع، وتمكنت خلالها من توقيف اخطر المطلوبين في جرائم القتل والسرقة والسلب وتصنيع المخدرات والاتجار بها، ووصلت حد مقتل بعضهم في اثناء مقاومة الجيش.

يوم امس دهمت قوة من الجيش منطقة الشراونة واتلفت ست خيم زراعية بلاستيكة مزروعة بشكل سري بالماريغوانا تعود للمطلوب م.ج ، واليوم نفذت عمليات دهم في بلدة الطيبة البقاعية لمنازل مطلوبين في جرائم متعددة ما ادى الى توقيف عدد من المشتبه فيهم.

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-11
04:30 | 2022-11-11
06:05 | 2022-11-11
06:00 | 2022-11-11
05:24 | 2022-11-11
05:15 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website