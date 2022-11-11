تشدد للجيش ومداهمات نوعية في البقاع

يبدو ان قرارا واضحا وحازما من قيادة الجيش قد اتخذ لتكثيف الجهد الامني والعسكري، وقد برز ذلك بشكل جلي من خلال المداهمات التي تنفذ شكل واسع وشبه يومي على كل الاراضي اللبنانية، وتحديدا في قرى وبلدات في البقاع، وتمكنت خلالها من توقيف اخطر المطلوبين في جرائم القتل والسرقة والسلب وتصنيع المخدرات والاتجار بها، ووصلت حد مقتل بعضهم في اثناء مقاومة الجيش.

يوم امس دهمت قوة من الجيش منطقة الشراونة واتلفت ست خيم زراعية بلاستيكة مزروعة بشكل سري بالماريغوانا تعود للمطلوب م.ج ، واليوم نفذت عمليات دهم في بلدة الطيبة البقاعية لمنازل مطلوبين في جرائم متعددة ما ادى الى توقيف عدد من المشتبه فيهم.