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لبنان

ما الذي يتحضّر له نصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2022 | 03:15
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منَ المُنتظر أن يُطلق الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، سلسلة من المواقف السياسية خلال كلمته المُرتقبة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بمناسبة "يوم شهيد حزب الله".
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وقالت مصادر مُقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ نصرالله يتحضّر لإطلاق مواقف إزاء العديد من الملفات السياسيّة المتصلة بالاستحقاقات الأساسية الراهنة في البلد. 

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يُسلّط نصرالله الضوء على مُجريات الاستحقاق الرّئاسي بشكلٍ مباشر، كما سيتحدث عن مسار عهد رئيس الجمهورية السّابق ميشال عون وذلك في إطارٍ تقييمي. 

وأوضحت المصادر أنه قد يكونُ لنصرالله تعليقٌ على كلام مسؤولين أميركيين صدر مؤخراً بشأن "حزب الله"، فيما من المتوقع أيضاً أن يتطرق نصرالله إلى هبة الفيول الإيراني للبنان والرفض الأميركي لها. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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