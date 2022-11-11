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لبنان

هذا ما جرى بين نائب "حزب الله" وزميل له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2022 | 05:15
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لوحظ أن النائب" التغييري" مارك ضو دخلَ أمس في نقاشٍ مستفيض مع  نائب "كتلة حزب الله" حسين الحاج حسن خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة.
وبحسب المصادر، فإنّ تقرّب ضو  المُتكرر من "صقور" الأحزاب التقليدية بدأ يثير بلبلة في صفوف زملائه في تكتل "التغيير"، وقد تُرجم ذلك في حواراتٍ حصلت مؤخراً بين ناشطين ضمن مجموعاتٍ مُغلقة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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