هذا ما جرى بين نائب "حزب الله" وزميل له

لوحظ أن النائب" التغييري" مارك ضو دخلَ أمس في نقاشٍ مستفيض مع نائب "كتلة حزب الله" حسين الحاج حسن خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة.

وبحسب المصادر، فإنّ تقرّب ضو المُتكرر من "صقور" الأحزاب التقليدية بدأ يثير بلبلة في صفوف زملائه في تكتل "التغيير"، وقد تُرجم ذلك في حواراتٍ حصلت مؤخراً بين ناشطين ضمن مجموعاتٍ مُغلقة.