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لبنان

نائب "ينتقل" إلى الصفوف الحكوميّة.. وصورة ترصده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2022 | 04:45
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خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أمس الخميس في مجلس النواب، وثقت عدسات الكاميرات انتقال النائب ملحم رياشي إلى المقاعد المخصصة للوزراء في القاعة العامّة، حيثُ مكث إلى جانب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس.
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وبدورها، علّقت مصادر سياسية متابعة بالقول: "الهيئة رياشي حانن للوزارة والحكومة، لانو الشغل الحكومي بيشبهو أكتر".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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