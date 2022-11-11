Advertisement

لبنان

هل توقّفت منصة "صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1009608-638037581990473989.jpg
Doc-P-1009608-638037581990473989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ عمليات "إيداع صيرفة" في المصارف قد توقفت جزئياً وتحديداً في أوقاتِ تقاضي المواطنين والمُتقاعدين لرواتبهم من الصرّافات الآلية.
ووفقاً للمصادر، فإنّ توقف عمليات إيداع مبالغ الليرة للاستفادة من دولارات "صيرفة" لا يعني تعطل المنصة، بل هو إجراء إستثنائي من أجل تكريس كل الصرافات الآلية لعمليات السحوبات لاسيما بعد تحويل رواتب المتقاعدين والتي أصبحت متوفرة في كل المصارف.
Advertisement
وأوضحت المصادر أنّ عمليات "إيداع صيرفة" مستمرّة خارج الدوام الرّسمي للمصارف، أي أنه بإمكان المواطن أن يقوم بوضع أموالٍ بالليرة ضمن حسابه في أي وقتٍ كان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-11
04:30 | 2022-11-11
06:05 | 2022-11-11
06:00 | 2022-11-11
05:24 | 2022-11-11
05:15 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website