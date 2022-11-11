هل توقّفت منصة "صيرفة"؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ عمليات "إيداع صيرفة" في المصارف قد توقفت جزئياً وتحديداً في أوقاتِ تقاضي المواطنين والمُتقاعدين لرواتبهم من الصرّافات الآلية.

ووفقاً للمصادر، فإنّ توقف عمليات إيداع مبالغ الليرة للاستفادة من دولارات "صيرفة" لا يعني تعطل المنصة، بل هو إجراء إستثنائي من أجل تكريس كل الصرافات الآلية لعمليات السحوبات لاسيما بعد تحويل رواتب المتقاعدين والتي أصبحت متوفرة في كل المصارف.

Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ عمليات "إيداع صيرفة" مستمرّة خارج الدوام الرّسمي للمصارف، أي أنه بإمكان المواطن أن يقوم بوضع أموالٍ بالليرة ضمن حسابه في أي وقتٍ كان.