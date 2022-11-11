سليم عون: "التيار" بانتظار ردّ فرنجية

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون أن التيار الوطني الحر بانتظار رد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بشأن دعمه لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن لا شروط للتيار الوطني الحر لتأييد فرنجية.وأشار في حديث لصوت كل لبنان إلى أن هناك حلقة تشاور دائمة للكتلة من أجل التوصل إلى رئيس جديد، مشددا على استعداد التكتل للتشاور مع الحلفاء ومع أي فريق سياسي أو حتى مع أي نائب مستقل.واعتبر عون أن عدم إعلان التكتل عن مرشحه، يسعى إلى عدم حرق المرشحين، لافتا إلى أن التكتل وحده لا يمكنه إيصال مرشح لأن الفريق الآخر لن يؤمنه طالما أنه غير موافق.