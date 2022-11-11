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لبنان

عن تعرفة الإتصالات.. ماذا قال مدير عام "أوجيرو"؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 04:05
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أكد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنّ "تعديل تعرفة الاتصالات خلال شهر تموز الماضي، أدى إلى زيادة الإقبال على خدمات الهيئة إلى جانب ارتفاع عدد المشتركين"، وقال: "إلا أنه وسط ذلك، فقد واجهنا صعوبة في تلبية هذا الإقبال نظراً لعدم توفر المعدات نتيجة تكاليفها بالعملة الصعبة".
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وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، اليوم الجمعة، شدّد كريدية على ضرورة إعادة النظر بمراسيم التعرفة، مشيراً إلى أنها "تلحظ سعر صرف 20 ألف ليرة فيما الدولار في السوق اليوم يوازي الـ40 ألف ليرة لبنانية"، وأضاف: "التفاوت في السعر يخفض قيمة مداخيل الهيئة الفعلية بنسبة 50% ويشكل عجزاً مالياً". 
واعتبر كريدية أنّ "ترشيد الانفاق هو حاجة ضرورية"، وأضاف: "بناء على ذلك، انخفضت مصاريف الهيئة بشكل كبير كما و انخفضت تكاليف تطوير الشبكة و القطاع التي يتوجب تسديدها بالدولار المؤمن من سوق الصرف".
مع هذا، فقد رأى كريدية أنّ "العقبة الأكبر في تأمين الخدمة حالياً هي شبه انعدام توفر الطاقة الكهربائية رغم المناشدات المتكررة للمعنيين"، وختم: "بتنا نلجأ لاستخدام مولدات الهيئة الخاصة كما و نعتمد على سلف متكررة من الدولة بغية تأمين الطاقة البديلة".
 
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