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لبنان

عبر معرضٍ رائع.. جمعية "REBIRTH BEIRUT" تُكرّم الفنان ستافرو جبرا

Lebanon 24
11-11-2022 | 04:09
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افتتحت جمعية "Rebirth Beirut" معرضها الفني الجديد تكريماً للفنان ستافرو جبرا، في مقرها الثقافي في الجميزة، بعنوان "Dollarmes" بالتعاون مع كريمات جبرا الـ3، في حضور فاعليات ومهتمين. 

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وفي تصريح له، قال رئيس ومؤسس الجمعية كابي فرنيني: "ستافرو جبرا كان حاضراً بقوة بيننا اليوم من خلال هذا المعرض، فشعرنا أن أعماله ما زالت تحاكي الحاضر مع أنها من الثمانينات، وهذا من سخرية القدر أن تاريخ لبنان يعيد نفسه للأسف. أنا فخور جداً بمستوى الحضور والمشاركة ونسعى من خلال تذكر الماضي إلى أن نتعلم منه ومن التجارب التي كانت أليمة على بلدنا".

يفتح المعرض أبوابه بين الساعة 5 و 9 مساء ويستمر لغاية 13 الحالي، على ان تعود جزء من عائداته إلى جمعية "Rebirth Beirut" لإكمال مشاريعها التنموية، وأبرزها إنارة شوارع بيروت وقد بلغت نحو 36 شارعاً و 4 جادات رئيسية في المدينة.

اشارة الى ان ستافرو الذي عرف بأعماله التي عكست الظروف والأحداث في لبنان والشرق الأوسط والعالم على العموم، هو من مواليد بيروت في 18 شباط 1947، أحرز نجاحات كبيرة وكسب شهرته من خلال رسومه الكاريكاتورية التي نشرت في معظم الصحف اللبنانية ووصل الى العالمية.
 
 

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