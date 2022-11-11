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لبنان
روّجا المخدّرات في أنطلياس وجوارها... هذا كان مصيرهما
Lebanon 24
11-11-2022
|
04:16
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في محلة أنطلياس والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية من دون لوحات.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهما وهما كل من:
- أ. ن. (مواليد عام 2005، سوري)
- أ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)
بتاریخ 29-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة انطلياس بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط /14/ غ من مادة الهيرويين مقسمة داخل /8/ مظاريف ومعدّة للترويج، مبلغ مالي وهاتفين خلويين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في أنطلياس والمناطق المجاورة.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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