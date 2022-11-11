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لبنان

الراعي ممَثّلاً في قبرص.. والسبب؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 04:25
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كلّف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس اساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير تمثيله في مراسم وداع رئيس الكنيسة الارثوذكسية في قبرص رئيس الاساقفة كريسوستوموس الثاني غداً.

وقد وجّه المطران صفير كلمة تأبينية، اشاد فيها بمزايا الفقيد الكبير وأصالته وعلاقته بإلهه وتجسيده بشخصه وحياته إرثاً للقيم الروحية والانسانية.
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وقال : "لقد أحبّ كثيراً كنيستنا المارونية التي نظر اليها مراراً وتكراراً بإحترام واهتمام وكرَم قلّ نظيرهم. لذلك نأمل في أن نكون قد بادلناه ذلك الاحترام والاهتمام والكرَم كأب لنا جميعاً. لأنه في الحقيقة كان أباً للجميع وهكذا أحببناه وطوال السنوات التي أمضاها في رعايته للكنيسة الارثوذكسية في قبرص رأساً لها، تابعنا عن كثب وقرب جميع خطواته لإنعاش وتطوير خطوات الوحدة لكنيستينا اللتين اعترهما أختين. وهكذا استقبل على هذه الارض الرسولية المقدسة في قبرص باباوين: البابا بنديكتوس السادس عشر في حزيران 2010 والبابا فرنسيس في كانون الاول 2021".
المصدر: الوكالة الوطنية
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