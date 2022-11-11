"أمن الدولة" يتلف كمية من الأجبان والألبان!

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أتلفت دورية من جهاز أمن الدولة - مكتب الهرمل، كمية من الأجبان والألبان في معمل في مشاريع القاع بعدما أظهرت النتائج المخبرية عدم تطابقها للمعايير الصحية، في حضور المراقبة في وزارة الصحة ليلى عون ورئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر.وتم إقفال المعمل إلى حين تصحيح الخلل الحاصل.