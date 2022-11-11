22
o
بيروت
22
o
طرابلس
12
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مستجدّات جديدة في ملف هيئة ادارة السير... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
11-11-2022
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، على مستجدات التحقيقات في ملف هيئة ادارة السير، متوجهاً إلى الى القضاء المتمثل بالتحقيق والنيابة العامة التمييزية بالقول: "إلحاقا بالمعلومات والمعطيات عن الجرائم المرتكبة التي ترفع من مهنية رفع مستوى التحقيق، نعلم القضاء المختص انه جرت مناقصة (دولية) بعد تجهيزها لتكون في خمس خدمات وافساحا في المجال لشركات "هولدنغ" اي شركات ضمن شركة واندماجات عبر تعدد رؤوس اموال، هناك من عمل على تجهيز هذه المناقصة على طريقة ربط خدمات رخص سوق وسير ولاصق الكتروني ولوحات سيارات بواسطة برنامج حاسوب مركزي عبر تقنية وضع شرائح ضمن عناصر هذه الخدمات التي تجمع جميع المعلومات الشخصية عن جميع المواطنين وقد رست المناقصة على شركة مدعومة سياسيا ولديها سجل تجاري مع بقية شركات الهولدنغ المسجلة لدى المحاكم المختصة وتبين من هم الشركاء المتورطون في هذه المناقصة التي نشرت عدة صحف اعلان المناقصة وحصلت معارضة كتبت احدى الصحف عنها بمبلغ ١٨٥ مليون دولار ومن دون عقد سوى ما ذكره دفتر شروط مدته سبع سنوات ينتهي في ٢٣/٨/٢٠٢٢".
Advertisement
وأضاف: "أصبحت هذه الشركة تستعمل جميع منشآت الهيئة على جميع الاراضي اللبنانية وتستعمل تقنية اخذ بصمات المواطنين لدى اصدار رخص سوق وهذا غير موجود في نصوص القانون. بالمصادفة، تقدمنا باعتراضات لدى المحاكم المختصة واعددنا تقارير وجمع معلومات عن الجهة التي تم عبرها استجلاب عناصر هذه الخدمات وطلبت بواسطتها اخذ البصمات، تبين ان مصدرها احدى الدول الاوروبية التي قصدها وفد من كبار موظفي هيئة ادارة السير مما دفعنا الى ربط نزاع مع ادارة السير وطلبنا اسم برنامج الحاسوب المستعمل ضمن حق الحصول على المعلومات ورفضت ذلك دون تعليل السبب حتى وصل الامر الى اقفال ابواب الهيئة مرات عدة دون سبب سوى التكاذب المستمر من اجل حماية استمرارية مخالفات هذه الشركة وحماية اصحابها وكل هذا على حساب المواطن مما ادى الى جعل تموضع التهمة في اللوم والظن عن ارتكابات جرائم الكترونبة معلوماتية في ادارة العمليات الخدماتية وتزوير مما سمح لنا ايضا المطالبة بالتوسع في التحقيق وازالة جميع مخالفاتها ومعاقبتها بالخروج من هيئة ادارة السير وجميع اقسامها".
وأشار غندور إلى أن "الشركة التي رست عليها المناقصة هي شركة طباعة وليس من صلاحيات نظامها البرمجة وصب لوحات سيارات مما أدى إلى عقد تحالفات واندماجات مع شركة تتعاطى تكنولوجيا البرمجة شركات صب لوحات أجنبية وتصنع شرائح تدخل ضمن مستلزمات هذه الخدمات. ومن هنا ندعو لضرورة استجواب كبار موظفي هذه الشركة والتحقيق اكثر بالمرجعية والجهة المشغلة لهم ومن يعطي ويتلقى اوامر اقفال الخدمات".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
02:20 | 2022-11-11
11/11/2022 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-10
10/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
02:30 | 2022-11-11
11/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:13 | 2022-11-10
10/11/2022 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:54 | 2022-11-11
11/11/2022 02:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2022-11-11
ميقاتي: نُؤكّد العمل مع الجامعة العربية والدول العربية لتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات
06:00 | 2022-11-11
"معركة" النصاب تُفتَح.. السجالات "نجمة" جولة الانتخاب الخامسة!
04:30 | 2022-11-11
مفاتيح التعطيل في جيب القوى السياسية.. فمن ينهي الفراغ؟
09:04 | 2022-11-11
خبر سار من وزير الصحة لمرضى السرطان.. هذا ما أعلنه
09:01 | 2022-11-11
"نُريد رئيسا مطمئنا للمقاومة"... نصرالله: الولايات المتحدة أرادت الفوضى من خلال دعم التظاهرات
08:55 | 2022-11-11
إجتماع لنواب طرابلس عرض لمشكلتي الابنية والمدارس المتصدعة والنفايات الصلبة
فيديو
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
04:10 | 2022-11-11
11/11/2022 16:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
02:00 | 2022-11-11
11/11/2022 16:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
11/11/2022 16:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact