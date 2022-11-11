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غداة الجلسة النيابة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية ادلى المرشح الرئاسي زياد حايك بيانا ثمن فيه الصوتين اللذين نالهما والمحامي زياد بارود البارحة وجدد الدعوة الى انتخاب رئيس "توافقي" تمهيدا لتكليف رئيس حكومة "طرف" يواجه معارضة ديمقراطية.وقال حايك في بيانه: "أشكر النائبين الكريمين اللذين صوتا لي انا وللاستاذ زياد بارود البارحة، وأشد على اياديهما، فإن أخذ موقف غير تقليدي هو قمة الشجاعة، وهو ما نحن بحاجة إليه لنخرج من الاصطفاف غير المنتج".وأضاف: "إذا واصلنا القيام بما قمنا به في السابق، سنحصل على ما حصلنا عليه في السابق ايضا، وسنعيش أزمات سياسية واقتصادية باستمرار. فنحن وكثر يعرفون من تاريخنا انه كلما كان رئيس الجمهورية طرفا خرب البلد وكلما كان حكما ازدهر لبنان.وانتهى حايك الى القول:"آمل ان يسرع المجلس بانتخاب رئيس توافقي ليعود ويسمي بالتعاون مع المجلس النيابي في استشاراته الملزمة رئيس حكومة ينتمي الى طرف ليشكل حكومة من طرفه ويلعب الطرف الآخر دور المعارضة فتستقيم الديمقراطية ويستفيد لبنان".