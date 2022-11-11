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لبنان

مداهمات لمكاتب سماسرة في النافعة وضبط أوراق تأمين مزورة

Lebanon 24
11-11-2022 | 05:24
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دهمت قوة من المديرية العامة لامن الدولة، مكاتب لسماسرة في النافعة وضبطت اوارق تأمين مزورة، عمد اصحابها الى بيعها لأصحاب السيارات والزبائن، وعند وقوع أي حادث مروري، يكتشف الزبون التزوير الذي تعرض له، مما يضعه في إشكاليات مالية وقضائية". 
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وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن عملية الدهم المذكورة، جاءت استكمالا لما حققته امن الدولة في ملف النافعة من توقيفات منذ ما يقارب الشهر وتسليمها الملف إلى القضاء الذي تابع تحقيقاته، وأفضى إلى الكشف عن اختلاسات لمبالغ خيالية من جراء تأمين دفاتر سوق من دون امتحان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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