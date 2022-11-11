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لبنان

يروّج المخدّرات في بيروت على متن درّاجة آليّة!

Lebanon 24
11-11-2022 | 06:05
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من المفرزة بتاريخ 21-10-2022 في محلّة مستديرة شاتيلا، من توقيف المدعو:
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م. ح. (مواليد عام 1987، فلسطيني الجنسية)
على متن دراجة آلية من دون لوحات نوع "جوك أرتيستك" لون أسود، وضبطت بحوزته /14/ ظرفًا تحتوي على مادّة الهيرويين زِنتها /14/غ. و"طبّة بلاستيكية" بداخلها مادّة باز الكوكايين.
 
أودع والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
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