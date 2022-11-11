الحاج حسن: هذه الفكرة انتهت بشكل نهائي والمشروع ولى إلى غير رجعة

وخلال الاعتصام، تحدث رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن فقال: "يتزامن هذا اللقاء اليوم مع مناسبتين، أولا يوم جمعة الذي هو أفضل أيام الاسبوع، نسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويعفو عنا ويرزقنا خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، والمناسبة الثانية هي يوم شهيد حزب الله شهيد المقاومة، وعندما أقول مقاومة يعني الشباب والشيوخ والنساء وكل من يشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، والمقاومة التي دافعت عن الأرض وحررتها ستبقى إلى جانب أهلها في كل قضية، ولقد تصدت المقاومة لمشاريع عديدة مثل هذه المشاريع وقاومتها في عدة محطات".وأضاف: "عندما أعلن عن مشروع مطمر للنفايات المشعة، قمنا بالاتصالات اللازمة لنسأل عن الموضوع، وتبين أن هناك فكرة لإنشاء مطمر لنفايات مشعة في جرود بلدة نحلة، وعلى المستوى الشخصي أدرِّس هذه المادة في الجامعة، وأعلم مخاطرها، فقمت بشكل مباشر بالاتصال بالمعنيين وأبلغتهم كنائب وسياسي، بل ايضا كمطلع وأكاديمي وعارف بهذه الامور، أن هذه النفايات مرفوضة في بلدة نحلة وفي بعلبك الهرمل، وفي كل لبنان، لأنها تؤثر على المياه الجوفية والنباتات وعلى التربة. وعلى هذا الأساس أعلمكم أن هذه الفكرة انتهت وبشكل نهائي، ولا داعي للقلق من هذا المشروع الذي ولّى إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى".وختاما اعتبر مختار بلدة نحلة علي حويشان يزبك أن "جبال بلدة نحلة التي تعمدت بالتضحيات وارتوت بدماء الشهداء، تأبى أن تحتضن النفايات والملوثات النووية والمشعة، وللأسف كنا ننتظر من هذه الدولة لفتة إنمائية، فإذا بها تكافئنا بمطمر للنفايات الكيميائية، لن نسمح باستخدام جبالنا وجرودنا وبلداتنا إلا في مشاريع تخدم تطور وازدهار المنطقة وحفظ كرامتها".