لجنة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الكشفية وملعب طرابلس وقاعة الميناء

زارت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، المدينة الكشفية في سمار جبيل وملعب طرابلس الاولمبي وقاعة الميناء الرياضية.



وشارك في الجولة النواب: وضاح الصادق وبيار بو عاصي ورائد برو وكريم كبارة والمدير العام للمؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية رياض الشيخة وعضو مجلس ادارة المنشآت دينا نصر.

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وأوضح ابي رميا ان "الجولة تأتي في اطار تقييم المنشأة الرياضية في سمار جبيل التي تمتد على حوالي مئة وخمسين الف متر مربع، وتتمتع بموقع مميز يمكن الاستفادة منه لاقامة المهرجانات والنشاطات على المستوى الثقافي والسياحي والرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".



وأكد ان اللجنة "تقوم بدورها التشريعي والرقابي، على امل ان تقوم السلطة التنفيذية بدورها لإعادة إحياء هذه المنشآت الرياضية".



واطلع ابي رميا على اوضاع ملعب طرابلس الاولمبي من مديرة الملعب نسرين الزين.



ومن قاعة الميناء، اكد ابي رميا ان لجنة الشباب والرياضة النيابية "ستضع تقريرها حول المنشآت، ويتضمن تقييما للوضع وخطة لضخ الحياة في هذه المنشآت، ضمن رؤيا شاملة ورفعها الى السلطات المعنية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارة والمؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية".

ورأى ان "وضع قاعة الميناء افضل من المنشآت الاخرى، الا ان جميعها بحاجة لإعادة تشغيل وبإمكانها ان تستقطب النشاطات الرياضية الاقليمية والدولية".



بدوره، لفت النائب وضاح الصادق الى "اهمية هذه المنشآت وضرورة إحيائها بالتعاون مع القطاع الخاص والمعنيين فتستعيد دورها الاقليمي والدولي".



أما النائب بيار بو عاصي، فشدد على دور المنشآت في استعادة مكانة لبنان الرياضية واغلبيتها مشكلتها الصيانة التي يجب رصد الاموال لها والاسراع في اعادة تشغيلها اذ لا رياضة بلا منشآت رياضية.



واعتبر النائب رائد برو ان "الهدف من الجولة هو الاطلاع على اوضاع المنشآت لتكوين فكرة حول احتياجاتها وتلبيتها لما فيها من خير للبنان ودوره الرياضي".