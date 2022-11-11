Advertisement

لبنان

لجنة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الكشفية وملعب طرابلس وقاعة الميناء

Lebanon 24
11-11-2022 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1009688-638037733294223760.jpg
Doc-P-1009688-638037733294223760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زارت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، المدينة الكشفية في سمار جبيل وملعب طرابلس الاولمبي وقاعة الميناء الرياضية.

وشارك في الجولة النواب: وضاح الصادق وبيار بو عاصي ورائد برو وكريم كبارة والمدير العام للمؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية رياض الشيخة وعضو مجلس ادارة المنشآت دينا نصر.
Advertisement

وأوضح ابي رميا ان "الجولة تأتي في اطار تقييم المنشأة الرياضية في سمار جبيل التي تمتد على حوالي مئة وخمسين الف متر مربع، وتتمتع بموقع مميز يمكن الاستفادة منه لاقامة المهرجانات والنشاطات على المستوى الثقافي والسياحي والرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".

وأكد ان اللجنة "تقوم بدورها التشريعي والرقابي، على امل ان تقوم السلطة التنفيذية بدورها لإعادة إحياء هذه المنشآت الرياضية".

واطلع ابي رميا على اوضاع ملعب طرابلس الاولمبي من مديرة الملعب نسرين الزين.

ومن قاعة الميناء، اكد ابي رميا ان لجنة الشباب والرياضة النيابية "ستضع تقريرها حول المنشآت، ويتضمن تقييما للوضع وخطة لضخ الحياة في هذه المنشآت، ضمن رؤيا شاملة ورفعها الى السلطات المعنية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارة والمؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية".
 
 
ورأى ان "وضع قاعة الميناء افضل من المنشآت الاخرى، الا ان جميعها بحاجة لإعادة تشغيل وبإمكانها ان تستقطب النشاطات الرياضية الاقليمية والدولية".
 

بدوره، لفت النائب وضاح الصادق الى "اهمية هذه المنشآت وضرورة إحيائها بالتعاون مع القطاع الخاص والمعنيين فتستعيد دورها الاقليمي والدولي".
 

أما النائب بيار بو عاصي، فشدد على دور المنشآت في استعادة مكانة لبنان الرياضية واغلبيتها مشكلتها الصيانة التي يجب رصد الاموال لها والاسراع في اعادة تشغيلها اذ لا رياضة بلا منشآت رياضية.

واعتبر النائب رائد برو ان "الهدف من الجولة هو الاطلاع على اوضاع المنشآت لتكوين فكرة حول احتياجاتها وتلبيتها لما فيها من خير للبنان ودوره الرياضي".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-11-11
06:00 | 2022-11-11
04:30 | 2022-11-11
09:04 | 2022-11-11
09:01 | 2022-11-11
08:55 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website