اجتماع في منشآت نفط طرابلس يرفض قرار فياض

عقد رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد مع رئيس نقابة المصفاة خالد الدهيبي ورئيس نقابة المصب بسام عيسى مؤتمراً صحافياً في مقر النقابة داخل منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي.

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ورفض المجتمعون "قرار إقفال منشآت النفط بناء على قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد تعرضها لسرقة آلاف ليترات المازوت من بعض خزاناتها على مدى الأشهر الماضية، بالإضافة إلى سرقة أغطية حديدية".



وأعرب النقيب السيد في كلمة له عن "رفضه قرار إقفال المنشآت وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها. نحن مع تطبيق القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، ولكن ممنوع إقفال المنشآت ونحن ضد قرار الوزير، وإنْ لم تتم الإستجابة لمطلبنا سيكون التصعيد سيد الموقف، وهنا فإننا نطالب رئيس الحكومة ونواب طرابلس بالوقوف في وجه هذا القرار".



وطالب أن "يبقى العمل قائماً في المنشآت وأن يبقى العمال يمارسون أشغالهم، ووإدخال المازوت إلى المنشآت، لأن السرقة ليس لها علاقة بالعمال والموظفين، وهم حوالي 200 يعتاشون من عملهم، وهم في أوقات الأزمات والحروب وقفوا إلى جانب طرابلس، من الأفران إلى المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش وغيرهم، وليحاسبوا السارق وليس أن يكون العامل والموظف فشة خلق وضحية"، مضيفاً: "نحن مع التحقيق بشكل شفاف بما حصل، ولكن ممنوع إغلاق المنشآت، لأن قرار إغلاقها مرفوض".