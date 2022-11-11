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لبنان

بعدما وصف باسيل بـ"الإنعزاليّ" ودعا إلى "محو آثار ميشال عون"... نائب "التيّار" بهجوم عنيف على نائب "التقدميّ" ماذا قال له؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 07:52
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توجّه عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب غسان عطالله لعضو "اللقاء الديمقراطيّ" النائب مراون حمادة، وقال له في تغريدة ما يلي:
 
"يا مروان… يا صوت النشاذ لا انت ولا غيرك مؤهل يصنف المسيحيين لرئاسة الجمهورية. أما آثار ميشال عون فهي الامن والسيادة وحماية ثروات لبنان النفطية، مقابل يلّي طبعتوها بذاكرة ابناء الجبل. 
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ع فكرة الخزمتجية موظفين بينقلوا ٤٥٠ عقار بيوم واحد… منجرّب ننسى قباحتك بس انت مصرّ تذكّرنا".
 
 
وأتت تغريدة عطالله رداً على حمادة، الذي قال خلال مقابلة صباح اليوم على "الجديد": "بشير الجميل لم يكن "إنعزالياً" كجبران باسيل وعلى الرغم من أن المراكز المسيحية الأولى مضمونة للطائفة إلا أننا "ما فينا نحولهم خزمتجية عند رئيس الجمهورية" وعلينا اليوم أن نبدأ بمحو آثار ميشال عون عن الجمهورية".
 
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