مجلس البطاركة: لا أولوية فوق انتخاب رئيس للجمهورية وبدونه لا حماية للدستور

عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية العادية الخامسة والخمسين في الصرح البطريركي في بكركي من السابع من شهر تشرين الثاني 2022 الى الحادي عشر منه برئاسة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة، وبمشاركة أصحاب الغطبة البطاركة: مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان البطريرك الانطاكي للسريان الكاثوليك، ومار يوسف العبسي بطريرك انطاكيه وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، ومار روفائيل بيدروس الحادي والعشرون كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وأصحاب السيادة مطارنة الكنائس الكاثوليكية، وقدس الرؤساء العامين والرؤساء الأعلين للرهبانيات، ومكتب الرئيسات العامات للرهبانيات النسائية وأمانة المجلس العامة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية سيادة السفير البابوي في لبنان رئيس الأساقفة باولو بورجيا، يرافقه القائم بالأعمال المونسنيور جيوفاني بيكياري.





وافتتح الدورة صاحب الغبطة والنيافة رئيس المجلس بالصلاة. ثم ألقى كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد وصلَّى لراحة نفس من انتقل من أعضاء المجلس إلى بيت الآب، واضعًا أعمال هذه الدورة تحت أنوار الروح القدس وبشفاعة العذراء مريم.



بعد ذلك، ألقى سعادة السفير البابوي كلمة دعا فيها الكنيسة في لبنان إلى الشهادة للرجاء الذي لا يخيّب، إلى تعزيز المشاركة الكنسية، والعيش معًا الذي يميّز لبنان.

وبعدما وجّه صاحب الغبطة والنيافة باسم المجلس برقية إلى قداسة البابا فرنسيس عن أعمال الدورة وطلب بركته الرسولية، باشر أعضاء المجلس درس مواضيع الدورة.وفي الختام، أصدروا البيان التالي:أولاً: الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" في يوبيله الفضي: تنقية الذاكرة والمصالحة.3- استمع أعضاء المجلس إلى 5 مداخلات تدور حول تطبيق الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان بعد 25 عاما على صدوره من الناحية الوطنية والعيش معًا وتنقية الذاكرة مع نظرة عامة على واقع الكنيسة اليوم.وعلى إثر المداخلات والمناقشات، أكّد أعضاء المجلس النقاط التالية:‌أ - رجاءٌ جديد للبنان هو رجاء يتجدّد كل يوم ويُبنى على المسيح المصلوب والقائم من الموت، وهو رجاء لا يخيّب. من هنا واجبنا أن ننقل هذا الرجاء إلى شعبنا، وإلى شبابنا بنوع خاص، بالرغم من الأوضاع المأسوية التي نمرّ بها، وندعوهم ليصمدوا هم أيضًا في الرّجاء.‌ب - يتعرّض لبنان اليوم لأزمة خطيرة تهدّد كيانه وهويته، لكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حيّة في التاريخ ولأن جميع اللبنانيين باتوا يعترفون بأنه وطن حرّ مستقل ونهائي لجميع أبنائه، ولأن العالم يعترف له بأنه مهد حضارة عريقة وبلد التعددية وأمّة حوار وعيش مشترك. إنه أكثر من وطن، إنه رسالة حرية وتعددية للشرق كما للغرب. ولكن من واجب كل المواطنين الولاء لهذا الوطن النهائي.‌ج - بعد مرور 25 عاما على صدور الإرشاد الرسولي، رأينا أن من الضروري أن تقف كنيستنا في لبنان بشجاعة وجرأة وتواضع أمام التاريخ وأمام الضمير وأمام الله لتقوم بفحص ضمير عميق وبفعل توبة صادق وبتنقية حقيقية للذاكرة، فتطلب المغفرة عن الأخطاء التي ارتكبها ويرتكبها أبناؤها، وتصفح عن الإساءات والإهانات التي ارتُكبت في حقها وحق أبنائها، وتكثّف الشراكة في ما بين رعاتها ومؤمنيها وتكون قدوةً في الشهادة للرسالة الإنجيلية وفي التزام عيشها بصدق وانسجام على الصعيد الروحي والاجتماعي والوطني. ثم تدعو المواطنين اللبنانيين وخصوصا المسؤولين السياسيين والكتل النيابية إلى فعل مماثل.‌د - إن مرور 25 عاما على صدور الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" يضعنا وسائر المسيحيين أمام واجب وطني يلزم ضمائرنا إيجاد الوسائل الناجعة على الأصعدة كافة لكي يدخل الجميع في مسيرة تطبيق توصيات الإرشاد الرسولي؛ ولا سيما تغيير الذهنيات وتنقية الذاكرة.‌هـ - عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدًّا نهائيًا للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.‌و - إن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989 بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك.‌ز - من أجل ضمان نجاح عملية تنقية الذاكرة، وهي مسيرة طويلة الأمد، والوصول الى الحوار الحقيقي فإلى المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام، يعمل المجلس على وضع خطة عمل تقضي بتعيين "لجنة حقيقة ومصالحة" تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار، باتباع الخطوات التالية:- ايجاد مساحات واسعة للتلاقي والتشديد على الإصغاء والانفتاح باهتمام على الآخر،- حسن إدارة الوحدة في التنوع بحيث الوحدة لا تعني الذوبان والانصهار، ولا التنوّع يعني التفكك والانفكاك، بل الحفاظ الكامل على الخصوصيات،- تنقية الذاكرة لدى اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، من مغالطات سياسية وثقافية موروثة من ثقافة الحرب،- الارتكاز على النظام العائلي والنظام التربوي ووسائل الإعلام لتنشئة الأجيال الطالعة على التحاور بانفتاح واحترام وتقويم السلوكيات وتشكيل قناعات مشتركة ترسّخ منهج الحياة معًا.‌ح - أما في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، فيعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل.‌ط - وعلى صعيد الضيقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين، وقد أوصلتهم الى حالة الفقر والعوز، يؤكّد أعضاء المجلس أنّهم يجدّدون وقوفهم بالقرب من شعبهم وتقديم كلّ المساعدات الممكنة عبر المؤسسات الكنسية البطريركية والأبرشية والرهبانية والرعوية، وبخاصة رابطة كاريتاس لبنان جهاز الكنيسة الراعوي الاجتماعي، لا سيّما في ما يتعلّق بالتعليم والاستشفاء. وهم يثنون عاليًا على روح التضامن التي تتجلّى لدى إخوانهم اللبنانيين بنوع خاص، مقيمين ومنتشرين، أفرادًا وجماعات، ولدى أصدقائهم عبر العالم، في تقديم المساعدات المعنوية والمالية والعينية الى المحتاجين لتخفيف مآسيهم ومواجهة الحالة الكارثية التي وصلوا اليها.ثانيًا: مواكبة مسيرة سينودس الأساقفة – روما 20234- استمع أعضاء المجلس إلى قدس الأب خليل علوان، الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، يعرض المرحلة الثانية من مسيرة التحضير للجمعية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة المنوي عقدها في روما في تشرين الأول سنة 2023. وتوقف عند الجمعية السينودسية القاريّة للكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط التي ستعقد في بيت عنيا - حريصا من 12 إلى 18 شباط 2023.ثالثًا: الجمعية العمومية السنوية العادية الثانية لرابطة "كاريتاس لبنان".5- افتتح صاحب الغبطة والنيافة رئيس المجلس الجمعية العمومية السنوية العادية الثانية لرابطة "كاريتاس لبنان" بكلمة شكر فيها عمل الرابطة، ونوّه بالقدرات الخلاّقة والمبادرات الرائدة التي تطلقها برئاسة الأب ميشال عبّود الكرملي، رئيسها. واعتبر أن عمل الرابطة يقوم بالتكامل مع خدمة البشارة وخدمة الأسرار وخدمة المحبة، مؤكّدًا أن رابطة "كاريتاس لبنان" تعمل كجهاز الكنائس الكاثوليكية الممّثلة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في خدمة الشأن الاجتماعي.ثم استمع المجلس مع أعضاء الجمعية العمومية لرابطة كاريتاس لبنان الى كلمة رئيسها الأب ميشال عبّود الذي عرض إنجازات السنة الفائتة منوّهًا بالمتطوّعين، لا سيّما الشباب منهم، ومشدّدًا على أن عمل الرابطة يطال المحتاجين الى محبة وعطف وحنان والذي يزداد عددهم مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.ثمّ اطّلع المجتمعون على تقرير السنة الفائتة، والبيان المالي، وناقشوا موازنة 2023 وأقرّوها بالإجماع.رابعًا: شؤون إدارية6- اطّلع أعضاء المجلس من الأمين العام الأب كلود ندره على التقرير السنوي للهيئة التنفيذية للمجلس وعلى البيان المالي للعام 2021 – 2022، وأقرّوا موازنة العام 2022 – 2023.ثمّ عمدوا الى انتخاب رؤساء ونواب رؤساء للّجان الأسقفية، فأتت النتائج على النحو التالي:1 - رئيس اللجنة الأسقفية للشؤون القانونية والمحاكم الروحيّة: سيادة المطران الياس سليمان.2 - رئيس اللجنة الأسقفيّة للتعليم العالي والجامعي: سيادة المطران جورج إسكندر.3 - نائبة رئيس اللجنة الاسقفيّة لوسائل الإعلام: الأم ندى طانيوس.4 - المشرف العام على جمعيّة كشافة لبنان: المطران أنطوان بو نجم.5 - نائب رئيس اللجنة الاسقفيّة عدالة وسلام : المطران مار اسحق جول بطرس.6 - نائب رئيس اللجنة الاسقفيّة للعلاقات المسكونية: المطران مار متياس شارل مراد.7 - نائب رئيس اللجنة الاسقفيّة للتعاون بين الكنائس وراعوية المهاجرين والمتنقلين: المطران جورج أسادوريان.8 - نائب رئيس اللجنة الاسقفيّة لرسالة العلمانيين: قدس الأرشمندريت أنطوان ديب.9 - نائبة رئيس اللجنة الاسقفيّة للعائلة والحياة: الأم ماري أنطوانيت سعاده.10. ثبّت المجلس عضويّة قدس الأباتي هادي محفوظ في كلّ من لجنة الترشيحات، واللجنة الأسقفيّة لخدمة المحبّة، واللجنة الأسقفيّة لكليّة اللاهوت الحبريّة.ثمّ تمّ انتخاب:1 - حضرة الأب ميشال عبود الكرملي، رئيسا لرابطة "كاريتاس لبنان"، لولاية ثانية.2 - حضرة الدكتور نقولا الحجّار، نائبًا لرئيس رابطة "كاريتاس لبنان"، لولاية ثانية.3 - حضرة الأب روني الجميّل اليسوعي، مرشدًا عامًّا للعمل الراعوي الجامعي في لبنان لولاية ثانية.4 - حضرة الأب النائب العام في الرهبانيّة المريميّة المارونيّة ادمون رزق، مرشدًا عامًّا لرابطة الأخويّات في لبنان لولاية ثالثة.