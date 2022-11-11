بري استقبل وفداً قيادياً من حماس ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومحافظ بيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وفداً قيادياً من حركة "حماس "ضم: نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق ، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة أسامة حمدان، وممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، في حضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "امل " عضو مكتبها السياسي محمد الجباوي.

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وتناول اللقاء الأوضاع العامة لا سيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وأهمية التمسك والعمل بأقصى جهد على ترسيخ مناخات الوحدة الوطنية بين كافة القوى وفصائل المقاومة الفلسطينية.



واستقبل الرئيس بري أيضاً رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.



وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وشؤوناً إنمائية وخدماتية، خلال لقائه محافظ بيروت مروان عبود.